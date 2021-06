Os pais de uma criança foram indiciados e tiveram a prisão preventiva decretada pela morte dela, ocorrida no dia 18 de fevereiro, no município de Itabaiana. A investigação apurou que a causa da morte não foi uma queda, como eles haviam alegado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17) pela Polícia Civil.

O pai da criança já está preso, e buscas estão sendo realizadas para localizar a mãe. A Polícia Civil pede que informações sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

“O lapso temporal da hospitalização não é compatível e segundo as informações técnicas acostadas aos autos, a causa da morte da criança foi uma lesão cerebral, com a ausência de qualquer fratura no crânio, que é bastante compatível com o quadro que é mais conhecido como síndrome do bebê sacudido”, explicou a delegada Lorena Rocha.