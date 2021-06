Atendendo uma solicitação dos moradores, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está resolvendo um antigo problema que incomodava os moradores da Rua de Laranjeiras no bairro Ademar de Carvalho.

Está em fase de conclusão uma passagem molhada no cruzamento daquela via com a rua Direita, o que vai eliminar o problema do esgoto que corria a céu aberto, criando pequenos alagamentos e mau-cheiro naquele ponto.

Para evitar danos a concretagem, que necessita de tempo necessário para curar, a Semdurb pede a compreensão dos condutores de veículos que precisem trafegar por aquele trecho nos próximos dias, quanto a interdição.