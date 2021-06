A farmacêutica norte-americana Pfizer entregou nesta quinta-feira, 17, mais 936 mil doses da vacina contra a covid-19 ao Brasil. O lote, o 14º enviado ao país, chegou por volta das 19h30 no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista.

Com esta remessa, 2,4 milhões de doses chegaram nesta semana. Desde o início do envio, em 29 de abril, foram entregues mais de 10,7 milhões do imunizante produzido em parceria com a BioNTech.

A programação desta semana, que foi cumprida, previa 530 mil vacinas na terça-feira (15), 936 mil ontem (16) e o mesmo montante hoje (17).

De acordo com o Ministério da Saúde, o laboratório deve entregar 12 milhões de doses em junho. Mais 7,2 milhões de vacinas já desembarcaram em Viracopos neste mês.

O Ministério da Saúde informou nessa quarta-feira (16) que conseguiu antecipar a chegada de 7 milhões de doses da vacina para julho. Com isso, o Brasil receberá um total de 15 milhões no próximo mês, antes a previsão era de 8 milhões de doses.

Segundo a pasta, até o fim do ano, o país receberá 200 milhões de vacinas após dois acordos fechados com a farmacêutica.