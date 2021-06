“Eu era inimigo por ser advogado contra o governo de [Hugo] Chávez e, por isso, solicitei asilo político no Brasil. Há uma repressão na Venezuela, e aquilo não tem nome”, diz.

Israel e Olga estão juntos há 32 anos. Eles tiveram um filho que morreu de câncer. No início do mês, eles, finalmente, se casaram no Brasil. O casal sonha em voltar a trabalhar nas suas áreas de formação. E também buscam um tratamento psiquiátrico contínuo para Olga.