Nesta sexta-feira, 18, a Prefeitura de Lagarto informou que o estoque de vacinas contra a Covid-19 para a aplicação da primeira dose acabou. Segundo o Município, o fato ocorreu devido a grande procura da população pelos imunizantes.

“O município de Lagarto aguarda a chegada de novas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde para a retomada da aplicação da 1ª dose e segue aplicando a 2ª dose”, destacou a prefeitura.

Diante da situação, em entrevista ao Portal Lagartense, o gerente da Rede de Frios e Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Carvalho, informou que 1.500 doses da Pfizer e Coronavac chegarão a Lagarto neste sábado, 19.

Carlos ainda observou que as vacinas do Centro de Vacinação, situado no centro da cidade, já encerraram e que nos demais pontos de vacinação, as doses para a primeira aplicação estão acabando.

Já a Secretaria de Estado da Saúde informou ao Portal Lagartense que nesta sexta-feira, 18, estará recebendo novas remessas das vacinas Coronavac e Pfizer. “Há uma estimativa do recebimento de 16.200 doses dos imunizantes produzidos pelo Instituto Butatan, essas deverão chegar no voo das 11h50; e 25.740 de imunizantes Pfizer/BioNTech tem a previsão de entrega ao estado no voo das 14h30”, informou a SES.