Com a culminância da “Semana Pedagógica Remota”, onde os docentes tiveram uma preparação técnica-pedagógica, a Educação Municipal de Lagarto iniciou as suas aulas remotas nesta sexta, dia 18.

As turmas do Ensino Fundamental e suas Modalidades começam a receber as suas Atividades Curriculares Não Presenciais (ACNP) nas suas respectivas Unidades de Ensino.

Baseando-se no Plano Estratégico de Ensino Remoto (PEER), os profissionais da educação trabalharão com uma proposta didática, em que possam abarcar toda a rede, valendo-se da Priorização Curricular da BNCC, além da matriz curricular que orienta os conteúdos a serem aplicados nas respectivas atividades juntamente ao grande aliado: o livro didático.

Como forma de garantir o acesso à Educação de maneira que atenda ao corpo discente, o meio físico continua sendo a salvaguarda para que os direitos de aprendizagem sejam expressos em consonância ao planejamento, independente da modalidade em que o aluno esteja inserido.

“A Gestão Municipal, por meio da Secretaria da Educação (Semed), vem reforçando a importância da parceria da família nesse processo bastante difícil em que o ensino vem enfrentando, tendo em vista que a sala de aula foi transferida para os lares de nossos alunos”, destacou a prefeita Hilda Ribeiro.

De acordo com o secretário da Educação, professor Magson Almeida, mesmo com a necessidade de respostas urgentes, “os técnicos da Semed têm desenvolvido ações para promover uma melhor atuação em nossas Unidades, juntamente aos gestores escolares”, complementou.