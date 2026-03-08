Balneário Bica recebe programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher neste domingo

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo, 8 de março, a Prefeitura de Lagarto preparou uma programação especial dedicada às mulheres do município. A iniciativa reunirá atividades voltadas ao reconhecimento, à valorização e ao bem-estar feminino, evidenciando a atenção da gestão municipal às políticas públicas voltadas para as mulheres.

As ações terão início às 7h do domingo, dia 8, data em que se celebra mundialmente a luta e as conquistas das mulheres, com programação especial no Balneário Bica. O espaço receberá atividades como vacinação, dança, corrida, hidroginástica, palestras e música, proporcionando momentos de lazer e cuidado com a saúde, além de convivência social.

A programação comemorativa preparada para este final de semana, de acordo com o secretário Municipal de Turismo, Alex Carvalho Xisto (Alex Dentinho), “faz parte de um pacote de iniciativas, que a gestão municipal vem desenvolvendo desde 2025, voltadas ao público feminino nas áreas de saúde, assistência social, qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo, com o objetivo de ampliar cada vez mais as oportunidades e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das mulheres lagartenses”, explicou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto