Concurso Rei e Rainha do País do Forró 2026 acontece neste sábado, 11

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realiza, neste sábado, 11, a quarta edição do Concurso Rei e Rainha do País do Forró, a partir das 20h, no Complexo Cultural Gonzagão, em Aracaju. A iniciativa integra a programação oficial do ciclo junino e escolhe o casal que representará, de forma simbólica, os festejos juninos sergipanos ao longo de 2026.

Após a etapa de inscrições e habilitação, oito casais foram selecionados para participar da disputa deste ano: Andreza e Erick, Ane Karine e Natanael, Clara e Vitor, Daniele e Ítalo, Eliane e Bruno, Larissa e Henrique, Sophia e Rangel, Thamyres e Alécio.

Para a agente técnica da Gerência de Cultura da Funcap, Grazzy Coutinho, o concurso, mesmo sendo relativamente recente no calendário oficial, já se consolidou como uma forma de reconhecimento às tradições juninas. “É uma maneira de mostrar que a quadrilha segue forte, se renova e segue ocupando um lugar central na identidade cultural do nosso estado”, avalia.

As apresentações seguem os critérios definidos em edital, com avaliação de figurino, coreografia e harmonia do casal por uma comissão formada por representantes da sociedade civil com atuação no meio cultural, artístico e junino. Cada coreografia deve ter entre sete e dez minutos de duração e incluir ritmos tradicionais das festas juninas, como xote, xaxado e baião.

Ao final da noite, o casal que obtiver a maior pontuação será coroado Rei e Rainha do País do Forró 2026, recebendo premiação individual de R$ 6 mil e passando a integrar a agenda oficial de eventos do ciclo junino promovido pelo Governo de Sergipe.

A coroação simbólica do casal está prevista para o dia 28 de maio, durante o evento Salva Junina, que marca a abertura oficial dos festejos juninos em Sergipe com apresentações de quadrilhas, grupos culturais e outras manifestações tradicionais.

Fonte: Governo de SE