Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha

De acordo com a delegada Lorena Rocha, o investigado confessou o crime. “Ele foi encaminhado à DAGV de Nossa Senhora do Socorro, onde foi feito o interrogatório. Ele assumiu o crime e disse que praticava o crime desde que a vítima tinha 10 anos”.A polícia investiga ainda a suspeita de que possa haver outra vítima. Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Fonte: G1 SE