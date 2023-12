Jovem lagartense é encontrado morto com marcas de tiro

Na última quarta-feira, 27, um jovem que era morador de Lagarto, identificado como Nikson, foi encontrado morto em uma estrada da zona rural de São Domingos.

Segundo informações, moradores encontraram o corpo caído na beira da estrada com perfuração de bala na região na cabeça. No momento que foi encontrado, o jovem utilizava um capacete, porém não havia nenhuma motocicleta no local.

Até o momento, as circunstâncias da morte são desconhecida, mas há suspeita de que o jovem tenha sido levado ao local para ser executado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do jovem.