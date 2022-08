Prefeitura presente na Formação de Gestão Administrativa e Orçamentário-Financeira

O Município de Lagarto, representado pelo secretário da Educação, professor Magson Almeida, esteve presente na I Formação em Gestão Administrativa e Orçamentário-Financeira em Regime de Colaboração, realizada pelo Governo do Estado/Seduc.

O evento, reuniu gestores de Educação e de Finanças afim de conhecerem um pouco mais sobre gestão orçamentária em prol de uma educação de qualidade.

Além de adquirirem mais conhecimentos acerca da nova legislação referente ao ICMS Social.

A ação fortalece o regime de colaboração entre o Estado e municípios, para que os secretários municipais possam adquirir habilidades e competências de como tratar os recursos federais e estaduais destinados à educação. Ao todo serão realizados quatro módulos, sendo dois presenciais.

Já no primeiro encontro foram abordadas orientações sobre a aplicação dos recursos repassados para os municípios através da Lei 9.050/2022, e dos recursos do Prêmio Escola Destaque, que serão investidos na infraestrutura das unidades de ensino em regime de colaboração com os municípios inseridos no Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa.

Fonte: Prefeitura de Lagarto