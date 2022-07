Rei dos preços baixos, Atacadão Braúna chega a Lagarto

Na manhã desta terça-feira, 26, às 09h, será inaugurado o Atacadão e Varejo Braúna em Lagarto. Considerado o rei dos preços baixos, o empreendimento está situado na Rodovia Antônio Martins de Menezes, próximo ao Fórum Desembargador Epaminondas Silva de Andrade Lima.

Com estacionamento próprio e de fácil acesso, o Atacadão e Varejo Braúna dispõe de produtos de primeira qualidade com preços que cabem no bolso de todo mundo. Por isso, diversas ofertas podem ser esperadas por quem quer abastecer a sua casa com aquele precinho.

Passe no Atacadão Braúna e confira! A inauguração será às 09h de hoje. Não perca!