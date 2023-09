03 Melhores bônus de apostas esportivas hoje

Veja quais são os melhores tipos de bônus para aproveitar em sua jornada de apostas esportivas.

Já não é novidade para ninguém que o mercado de apostas esportivas está mais forte do que nunca, oferecendo uma série de oportunidades para aqueles que souberem bem como aproveitá-las. Basta ligar a TV em um canal aberto ou acessar o seu serviço de streaming preferido para assistir a uma partida de futebol, que encontrará dezenas de marcas de casas de apostas presentes.

É um mercado aquecido que oferece cada vez mais facilidades e vantagens para os seus usuários, e todos podem aproveitar desde que saibam como, para saber mais clique no site. Mas, uma das vantagens mais desejadas nestas plataformas de apostas esportivas, são os bônus, oferecidos em diversos formatos, tipos e valores aos apostadores.

A quantidade de opções também é um problema para o usuário, que pode ficar muito confuso sobre qual é o melhor tipo para ter vantagens reais em sua jornada. Por isso, trouxemos aqui neste artigo uma seleção com os melhores bônus de apostas esportivas que você pode aproveitar ainda hoje.

TOP 3 Bônus de apostas esportivas

A competitividade entre casas de apostas é altíssima, afinal, são centenas de plataformas presentes em nosso mercado, buscando a atenção e a fidelidade dos apostadores. E, os bônus se apresentaram como a ferramenta perfeita para este objetivo, se tornando uma espécie de vantagem obrigatória para todas as plataformas que querem continuar relevantes.

Entre todos os tipos de bônus oferecidos, nem todos são utilizáveis e os melhores que você poderá encontrar são:

Bônus de depósito

O bônus de depósito é o mais comum, e também, o mais eficiente entre todos os bônus que o usuário pode encontrar em casas de apostas. As coisas aqui são bem simples, geralmente, a plataforma de apostas esportivas oferece uma porcentagem sobre o valor que será depositado pelo jogador, aumentando o valor que este terá em sua conta para apostar.

O nível de porcentagem mais comum no mercado é 100%, ou seja, dobra o valor do depósito do jogador e melhora as suas chances. É possível encontrar sites de apostas esportivas que oferecem porcentagens mais atraentes, principalmente quando é um bônus de boas-vindas, ou seja, apenas para usuários que acabaram de se cadastrar e estão prestes a fazer seu primeiro depósito.

Bônus grátis

É claro que o bônus grátis não poderia ficar de fora entre os melhores em nossa lista, é um tipo de bônus muito útil, tanto para apostadores experientes, quanto para iniciantes. Infelizmente, é um tipo de bônus que poucas plataformas de apostas esportivas oferecem aos seus usuários, e é necessário pesquisar muito para encontrar um.

Pode ser entregue como um crédito para ser gasto dentro da plataforma ou uma aposta grátis para ser feita em condições específicas. De qualquer forma, mesmo que não seja possível sacar os ganhos que vieram de um bônus grátis, é um tipo de bônus interessante para ganhar confiança e experiência sem tirar um tostão do bolso.

Bônus de Cashback

Este é um bônus interessante que pode mitigar as perdas de um apostador em casas de apostas licenciadas por grandes instituições reguladoras, como a CGA. É muito comum entre os maiores sites de apostas esportivas presentes em nosso mercado. O Cashback pode entregar uma certa porcentagem das perdas semanais do apostador de volta para ele, um bônus muito útil para diminuir perdas.

Geralmente, o valor de cashback oferecido por casas de apostas está entre 10 e 20%, que já são valores interessantes para se ter de volta de apostas esportivas perdidas.

Concluindo

Com bem vimos, os bônus podem ser muito úteis para o apostador, a dica é estar sempre atento às condições de uso que todas as casas de apostas definem para os seus bônus, já que podem ser restritivas o bastante e não servir aos seus objetivos.