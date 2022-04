Prefeitura de Simão Dias entrega reformas no povoado Curral dos Bois

Mais duas importantes obras foram entregues na última sexta-feira, 22 de abril, pela Prefeitura de Simão Dias, por meio das Secretarias de Educação e Cultura e da Infraestrutura e Urbanismo, ambas no povoado Curral dos Bois. Foram reinauguradas as reformas da Escola Municipal Des. Gervásio de Carvalho Prata e do Mercado Municipal.

Na unidade de ensino, a gestão Nossa Força, Nossa Gente promoveu mudanças significativas como melhorias nas salas de aulas, nas partes elétricas e hidráulicas, construção do espaço de convivência, aplicação de forros e substituição de piso.

Já no mercado, a prefeitura construiu banheiros, realizou pintura de portas e paredes, dentre outras ações. A iniciativa deu uma cara nova ao centro de comercialização da comunidade, para melhor acolher os feirantes e consumidores.

Presente ao ato público, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, destacou a importância das obras para o Povoado Curral dos Bois. “A reforma da escola possibilita melhores condições de trabalho para os profissionais e de estudo para os alunos, já o mercado traz dignidade para comerciantes e consumidores do centro de abastecimento municipal”, frisou o gestor.

Ainda na ocasião, o administrador municipal anunciou a aquisição de uma ambulância, em fase de licitação, que atenderá aos moradores do povoado e região.

A gestão já entregou no município as reformas das escolas Maria Eloísa Batista Santos (Povoado Sítio Alto), Maria Rabelo Barreto (Povoado Salobra), Genésio Chagas (Povoado Cumbe II), Emílio Rocha (Pov. Lagoa Seca), Fabrício Policarpo do Nascimento (Pov. Caiçá de Cima), Prof. José Celestino dos Santos (Pov. Mata do Peru) e a Creche Manoel José de Matos no Conjunto Caçula Valadares. Em breve também será entregue a reforma e ampliação da escola Otaviana Odíllia da Silveira (Pov. Brinquinho).

Fonte: Prefeitura de Simão Dias