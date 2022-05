Policlínica de Lagarto: Prefeita Hilda Ribeiro assina contrato para liberação dos recursos

Na última sexta-feira, 6, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal para a liberação dos recursos para a construção da Policlínica Municipal de Lagarto. A obra será realizada com R$ 6 milhões, que foram destinados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro.

“A futura unidade de saúde irá ofertar uma série de especialidades médicas como: Pediatria, Ginecologia, Pneumologia, Cardiologia, Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia e outras, além de exames laboratoriais e de imagens como raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada e etc”, detalhou a Prefeitura de Lagarto.

Já a prefeita Hilda Ribeiro destacou sua alegria com mais essa conquista. “A primeira Policlínica Municipal implantada no estado de Sergipe. Uma mega estrutura que irá poder atender milhares de pessoas, com profissionais especializados e tecnologia de ponta. É mesmo uma honra estar aqui hoje dando mais um passo para o futuro de Lagarto”, comentou.

Além da assinatura do contrato, as equipes da Prefeitura de Lagarto já estiveram visitando policlínicas de outros municípios e estados dentro da mesma realidade populacional de Lagarto, para que o projeto esteja à altura da demanda atual e futura da cidade.