Prefeitura de Simão Dias anuncia convocação de aprovados no concurso público

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Administração, Planejamento e Orçamento, divulgou o cronograma da 1ª lista de convocados dos aprovados no Concurso Público realizado pelo Município.

Segundo o cronograma, o edital de convocação será publicado no dia 27 de julho, às 18h, no Diário Oficial do Município.

O exame médico pré-admissional deverá ser realizado nos dias 8, 9, 11, 12 e 15 de agosto em horários estabelecidos no Anexo I do edital, na Clínica Orthmed, situada na Rua Hipólito Santos, 129, no centro de Lagarto; enquanto a data para entrega da documentação exigida e Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será entre 15 e 16 de agosto, das 8h às 12h, na sede do Paço Municipal de Simão Dias.

Já a assinatura do Termo de Posse e Lotação dos novos servidores será realizado no dia 26 de agosto em local a ser definido pela gestão. O início das atividades acontece no dia 1 de setembro.