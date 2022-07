Prefeitura faz parceira em mais uma mobilização para doação de sangue

No último sábado, 23, graças a parceria do Grupo Salvar Vidas Não Custa Nada e o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), com apoio da Prefeitura de Lagarto, juntamente com ROTARY CLUB/ROTARACT, foi possível realizar no CER III a 6ª edição da campanha de coleta externa de doação de sangue em Lagarto,

Os agendamentos das doações são realizados através do aplicativo Doar é Vida, disponível nas principais plataformas de aplicativos. Na oportunidade a mobilização contou com mais de 170 agendamentos, distribuídos entre os horários das 8h às 15h da tarde, dentre os quais tivemos a participação do grupo de atiradores do tiro de guerra (TG 06/015).

De acordo com os responsáveis, dentre os desafios da campanha de coleta externa, estão os usuários que realizam os agendamentos e não comparecem ao local de doação.

Dos 170 doadores agendados, compareceram apenas 145, dentre eles nem todos conseguem efetivar suas doações, por motivos clínicos ou por impedimentos temporários, totalizando em torno de 110 bolsas coletadas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto