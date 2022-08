UFS lança edital com mais de mil vagas em cursos à distância

A Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) publicou o edital para o vestibular 2023 de cursos de graduação pela modalidade de educação à distância. São ofertadas mais de mil vagas distribuídas em dez municípios.

Os interessados podem realizar inscrição no período de 19 a 23 de setembro pelo site www.ccv.ufs.br. As condições para isenção do pagamento da taxa de inscrição estão descritas no edital, porém a solicitação deve ser feita de 12 a 14 do mesmo mês.

O cartão do local da prova ficará disponível entre os dias 1º e 4 de novembro. A prova será aplicada no dia 6 de novembro às 9h e os candidatos devem levar documento de identificação oficial, original, com foto.

Fonte: UFS