Homem é preso após ameaçar ex-esposa cadeirante em Lagarto

No último sábado, 10, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam um homem suspeito de ameaçar de morte sua ex-esposa, que é cadeirante. O caso ocorreu no bairro Loiola, em Lagarto.

Segundo a vítima, seu ex-marido havia consumindo drogas e se encontrava no interior da sua residência, proferindo xingamentos e ameaças de morte. Ela ainda relatou ter sofrido diversas agressões em um passado recente.

Diante disso, o homem ameaçou os policiais com três armas brancas, sendo duas facas e um canivete, mas acabou se entregando após um pedido do seu pai. Por fim, ele foi preso e levado à Delegacia Regional de Lagarto.