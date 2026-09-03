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12ª Zona Eleitoral de Lagarto informa mudança em locais de votação

cartorio

O Fórum Eleitoral de Lagarto informa que houve mudanças em alguns locais de votação na cidade de Lagarto.

De acordo com o órgão, os seções eleitorais  do antigo prédio da Faculdade Dom Pedro passarão a funcionar na Fundação José Augusto Vieira.

Outra mudança ocorreu nas seções  da Faculdade Ages, agora funcionarão na Escola Monsenhor Jason Barbosa Coelho, que fica localizada na Várzea dos Cágados.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida no Fórum Eleitoral Juíz Osório de Araújo Ramos, situado na Rodovia Antônio Martins de Menezes, em Lagarto.

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