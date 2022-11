Foto: Felipe Santos/CearaSC.com

Ceará anuncia venda de ingressos para o confronto contra o Cuiabá

Os dois times vão a campo no próximo domingo (16), na Arena Castelão.

O Ceará anunciou, nesta segunda-feira (10), a abertura de vendas dos ingressos para o seu confronto contra o Cuiabá. O time vem de um empate sem gols em uma partida contra o Atlético-MG e entrará novamente em campo no próximo domingo (16), na Arena Castelão. Atualmente, o “Vozão” ocupa a 16ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

Por meio de nota oficial em seu site, o Ceará divulgou o começo da sua venda de ingressos para a partida contra o Cuiabá, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abaixo, você confere a lista completa de setores, valores e locais de venda dos ingressos, conforme divulgado pelo clube:

Setores – Nação Alvinegra:

Superior Norte: R$ 20,00 / R$ 10,00

Inferior Norte: R$ 20,00 / R$ 10,00

Superior Central: R$ 20,00 / R$ 10,00

Inferior Central: R$ 20,00 / R$ 10,00

Inferior Sul: R$ 20,00 / R$ 10,00

Especial: R$ 100,00 / R$ 50,00

Premium: R$ 280,00 / R$ 140,00

Locais de venda:

Venda on-line: vozaotickets.com (funcionamento até 24h antes da partida).

Venda presencial:

Loja Vozão – Sede (Av. João Pessoa – 3552).

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 9h às 17h / sábado: 9h às 12h.

Lojas Vozão – Shoppings (Parangaba, RioMar Kennedy, Iguatemi, Messejana e Maracanaú).

Horário de funcionamento: segunda a sábado: 10h às 21h / domingo: 13h às 16h.

Campeonato Brasieiro

Em sua última partida pelo Campeonato Brasileiro, o Ceará conquistou mais um importante ponto contra a equipe do Atlético-MG. O jogo entre os dois times foi disputado no Mineirão, no último domingo (9).

O confronto foi equilibrado e terminou sem gols. Com o resultado, o clube encerrou a 31ª rodada da competição na 16ª colocação da tabela, com um total de 33 pontos.

