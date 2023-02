HNSC realiza treinamento com equipe do Centro de Hemodiálise

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, realizou durante a sexta e o sábado, dias 3 e 4 de janeiro, treinamento voltado para a equipe do Centro de Hemodiálise.

A ação teve objetivo de dar continuidade à melhora na qualidade e segurança dos cuidados oferecidos tanto ao paciente renal crônico, quanto a seus familiares.

Foram passadas atualizações de protocolos, estruturações, além de avaliações de indicadores para as equipes. “Seguimos comprometidos com a evolução do tratamento dos nossos pacientes”, destacou a diretoria da unidade de saúde lagartense.

O Centro de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), unidade hospitalar administrada pela Associação Hospitalar de Sergipe na cidade de Lagarto, foi Inaugurado em janeiro de 2022.

Fonte: HNSC