Prefeitura de Riachão do Dantas inicia distribuição dos boletos do IPTU 2023

A Prefeitura de Riachão do Dantas, através da Secretaria de Planejamento e Finanças, por meio do setor de Tributos, informou que os boletos para o pagamento do IPTU de 2023 já começaram a ser entregues com vencimento para o dia 30 de Abril. O pagamento deve ser realizado na agência do Banco do Brasil.

“O pagamento do seu IPTU é revertido diretamente em obras, investimento e cuidados urbanos que ajudam a cidade a crescer. Você faz parte dessa construção e tem papel importante nessa fase de desenvolvimento do município”, ressalto a Prefeitura.

E completou: “Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o setor de Tributos que fica localizado na sede da Prefeitura, na Praça Epifânio Góes”.