Sergipe: PF apreende cocaína e Skank em transporte interestadual

Na madrugada desta quinta-feira, dia 23, a Polícia Federal em Sergipe apreendeu cerca de 10 kg de cocaína e 3 kg de Skank. As drogas estavam sendo transportadas no compartimento de bagagens de um ônibus, que fazia transporte interestadual de passageiros de São Paulo para a Paraíba.

Segundo a PF, o ônibus foi abordado na na BR 101, nas proximidades da cidade de Umbaúba/SE, durante a Operação de Barreira Policial. “Ao realizar uma revista minuciosa no compartimento de bagagens, os Policiais Federais encontraram duas bolsas com as drogas”, destacou a PF.

E completou: “A cocaína apreendida possui um invólucro com logotipo de uma “Ferradura com um Cavalo”, que identifica a Organização Criminosa envolvida. A droga Skank, também conhecida por “supermaconha”, é mais potente que a maconha e estava com um invólucro de fita adesiva marrom. O entorpecente apreendido será encaminhado para análise em laboratório da perícia”.

A PF está realizando diligências com objetivo de identificar todos os envolvidos no transporte da droga apreendida, bem como outras pessoas, como os vendedores e compradores.