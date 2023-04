O Barcelona está de olho num prodígio brasileiro de 17 anos

De acordo com os últimos relatórios, o Barcelona tem boas notícias sobre o prodígio do Fluminense Kaua Elias, de 17 anos, e provavelmente continuará a rastreá-lo durante o próximo ano.

O Barça tem rastreado jovens talentos no continente sul-americano com os olhos voltados para o futuro. Eles têm estado fortemente ligados a uma mudança para Vitor Roque do Athletico Paranaense neste verão.

O prodígio argentino Gianluca Prestianni também é um alvo, junto com Kaua Elias do Fluminense que também surgiu como um alvo para os gigantes catalães.

Elias é um produto da academia da juventude fluminense. Com apenas 17 anos de idade, o centroavante entrou recentemente no elenco de sub-20 do clube e prevê-se que um avanço da primeira equipe não esteja muito distante devido ao seu potencial e habilidades naturais.

Elias está atualmente representando o Brasil no campeonato sul-americano sub-17 e é entendido como o grande vencedor do torneio no Equador.

E, conforme o relatório, o olheiro do Barcelona presente no torneio tomou boa nota do jovem atacante.

Elias se orgulha de uma forte fisicalidade para alguém de sua idade. O jogador de 17 anos é destro, mas diz-se que é um finalizador de alto nível com ambos os pés e acredita-se que ostenta boas habilidades técnicas e um olho aguçado para o gol.

O Fluminense, que é conhecido por nutrir jovens talentos, o vê como sua próxima jóia da coroa. Na verdade, o relatório afirma que, uma vez terminado o Campeonato Sul-Americano Sub-17, Kaua Elias estará dando um salto para a configuração da primeira equipe do clube imediatamente.

Elias jogará o resto de 2023 no Brasil, pois ele só completará 18 anos em março do próximo ano, altura em que uma mudança para a Europa poderá se tornar uma possibilidade.

Por enquanto, ele continuará se desenvolvendo no Fluminense enquanto o Barcelona e vários outros gigantes europeus monitoram seu crescimento e desenvolvimento no Brasil.

