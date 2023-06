Hilda viabiliza implementação de programas habitacionais em Lagarto

Na última terça-feira, 6, a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, acompanhada do secretário Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Valdiosmar Vieira, participou de uma importantíssima reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional, em Brasília-DF, com o Secretário Nacional de Habitação, Sr. Hailton Madureira.

Segundo a prefeita, a reunião teve o objetivo de dar seguimento aos trâmites legais para viabilizar, o quanto antes, a implementação dos Programas de Habitação em Lagarto.

“Estes Programas, tanto para pessoas em situação de vulnerabilidade, como também aquelas com possibilidade de um financiamento mais em conta, irão beneficiar centenas de famílias que sonham com a casa própria. Esse é mais um passo importante que demonstra o nosso empenho em trazer investimentos que transformam a vida das pessoas”, comentou Hilda.

A prefeita ainda destacou que a primeira etapa do processo, que consiste na realização de um censo para identificar todas as famílias e indivíduos que não possuem casa própria, que morem em casa alugada ou cedida, que possuam renda de zero a R$ 4.400 e que estejam interessados na compra de moradias populares para direcionamento aos Programas Habitacionais do Governo Federal, já foi concluída pela gestão municipal.

Por outro lado, a Prefeitura de Lagarto reforçou que esse cadastro não é considerado fila ou qualquer outro tipo de ordenamento, portanto a data de inscrição não será utilizada como critério de classificação. O responsável pelo preenchimento do Censo Habitacional se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas e deverá comprovar seu teor nas etapas de triagem e seleção.

“Como bem enfatizou a prefeita Hilda, demos hoje um grande passo neste processo de articulação para sanar os diversos problemas de habitação que se enquadrem no perfil do público lagartense. Teremos programas destinados a pessoas com baixa renda e programas para a população que tem condições de fazer um parcelamento para a quitação de um imóvel. A Prefeita já tomou a iniciativa e já articulou com a Secretaria Nacional o que já vai dar devida celeridade aos trâmites para conseguir programas de habitação para o município de Lagarto”, enfatizou Valdiosmar.