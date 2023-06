Evento gospel atrai multidão de evangélicos em Simão Dias

Na noite do último sábado, 10 de junho, para comemorar os 133 anos de Simão Dias, a gestão municipal realizou um grande evento na Praça de Eventos Vicente Ferreira de Souza, com shows da cantora Stella Laura e da banda Restaurar. A União dos Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe (UMESE) foi uma das parceiras na realização do espetáculo.

A abertura ficou por conta da banda Restaurar que emocionou os presentes com um reportório eclético, mas sempre louvando o nome do Senhor. Em seguida, a cantora mineira Stella Laura levou emocionou o público assim que subiu ao palco. Muitas pessoas fizeram coro durante as canções.

“Uma noite especial que jamais será esquecida pelos simãodienses!”, resumiu o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, que esteve acompanhado da primeira-dama Cláudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, o presidente da UMESE, Pastor Reinaldo Souza, secretários municipais, vereadores, pastores e fiéis prestigiaram o evento.