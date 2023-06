Centro Humanizado da Mulher e da Criança comemora três anos de existência

Na última terça-feira, 13, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou uma ação de comemoração ao aniversário de três anos do Centro Humanizado da Mulher e da Criança. Evento contou com serviços diversos ofertados para a população.

Além dos atendimentos de rotina, também foi ofertado atendimento para gestantes de alto risco e consultas com estudantes de medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS Campus Lagarto).

Entendendo a importância dos cuidados com a mulher e com a criança, a Prefeitura de Lagarto inaugurou o CHMC em 2020 na atual administração, com o intuito de ofertar serviços médicos especializados, voltados diretamente para esse público. Uma forma de centralizar os serviços e melhorar a comodidade dos usuários.

O Centro se tornou referência e recebe uma média de 100 pacientes por dia, distribuídos em atendimentos com ginecologista, mastologista, pediatra, enfermeira pediátrica e enfermeira ginecológica.

Para atendimento, é necessário encaminhamento realizado através do posto de saúde, conforme avaliação da equipe de saúde da família.

Fonte: Prefeitura de Lagarto