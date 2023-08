Cerca de 14 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos voltaram às aulas

Na última semana a Rede Pública Municipal reiniciou as aulas, após longas duas semanas de recesso escolar, nas 76 unidades de ensino, da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As pequenas férias serviram para dar uma respirada e fizeram com que os professores e alunos voltassem com todo gás para o novo semestre letivo.

Brincadeiras, acolhida, dinâmicas, contação de histórias e as mais diversas atividades lúdicas e pedagógicas fizeram parte do primeiro dia de aula.

O secretário municipal da Educação, professor Magson Almeida, desejou boas-vindas aos 14 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos. “Agora recomeça mais uma nova jornada rumo à aventura do aprendizado, da descoberta, da capacidade de aprimorar talentos. Trazendo no semblante o desejo de conhecer o novo, de explorar possibilidades e potenciais”, pontuou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto