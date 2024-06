Padre é afastado após se relacionar com fiel e ser ameaçado

O padre José Raimundo Soares Diniz, da Paróquia Senhora Sant’Ana, no município de Boquim (SE), foi afastado das funções pastorais após um homem, com quem teve um relacionamento, o ameaçar de divulgar fotos íntimas. O afastamento foi confirmado pela Diocese de Estância nesse domingo (23)

O caso tomou repercussão na cidade após homem ser preso em flagrante no momento em que iria receber o dinheiro, na última sexta-feira (21). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele está sendo investigado por extorsão.

De acordo com o boletim de ocorrência prestado pelo padre, ambos começaram a se relacionar há cerca de um ano, quando o fiel foi se confessar com o religioso. O suspeito estaria ameaçando o padre de morte e de divulgar as fotos, caso ele não pagasse quantias que chegavam a R$ 70 mil.

O suspeito é servidor comissionado da Prefeitura de Boquim. A gestão municipal foi procurada, mas ainda não se pronunciou sobre o caso. Já a defesa do suspeito disse que vai aguardar o desdobramento das investigações e, eventualmente, vai se manifestar sobre o caso.

Outra polêmica

Durante uma missa que antecedeu a celebração de um casamento na mesma igreja, em janeiro deste ano, a fala do pároco Raimundo Diniz reclamando da qualidade do tapete escolhido pelos noivos para a decoração repercutiu nas redes sociais: “Deve ser um casal pobre”.

Na ocasião, ele atribuiu a fala à possibilidade da ocorrência de acidentes no local, uma vez que o piso é escorregadio. Após a repercussão, o padre se manifestou em uma rede social da paróquia para pedir desculpas pelo ocorrido.

Nota da Diocese

“A Igreja Particular de Estância, representada pelo Excelentíssimo e Reverendíssimo Bispo Dom José Genivaldo Garcia, tomou conhecimento, neste sábado, 22 de junho de 2024, dos fatos veiculados nos meios de comunicação envolvendo o Pároco da Paróquia Senhora Sant’Ana, em Boquim/SE, Pe. José Raimundo Soares Diniz. Imediatamente, foram adotadas as medidas cabíveis, em conformidade com o Código de Direito Canônico, inclusive afastando-o das funções pastorais.

Vale ressaltar que todo o cuidado, zelo e os atendimentos na comunidade paroquial serão mantidos. O Bispo Diocesano está atento a essa necessidade.

É importante destacar que a Diocese de Estância também tomou providências para resguardar os direitos de todas as partes envolvidas, incluindo o sacerdote.

Por fim, a Diocese de Estância reafirma seu compromisso com a Palavra de Deus, bem como com a busca pela verdade e pela justiça.”

Fonte: G1