Festival da Mandioca 2026: Pega do Mastro reúne multidão em Lagarto

Oh de casa, oh de fora. Maria vem ver quem é”. Foi ao som do Reisado de São José que Lagarto, localizada no Centro-Sul sergipano, amanheceu no último domingo, 24. Embalada pela força das tradições populares, a cidade viveu mais uma edição da tradicional Pega do Mastro, manifestação cultural que abriu oficialmente os festejos juninos do município e reuniu milhares de pessoas pelas ruas da cidade e na avenida Sindicalista Antônio Francisco da Rocha, popularmente conhecida como avenida da Bica.

A programação teve início nas primeiras horas da manhã com o tradicional cortejo pelas ruas da cidade, reunindo brincantes, grupos culturais e famílias inteiras em uma celebração marcada pela valorização das raízes nordestinas e da identidade cultural do povo lagartense. Logo depois, o cantor Alcymar Monteiro subiu ao trio levando toda a força do forró tradicional e colocando o público para dançar ao som de grandes clássicos da música nordestina. Na sequência, Nattan comandou a festa e arrastou uma multidão pela avenida, transformando a Pega do Mastro 2026 em mais um grande sucesso dos festejos juninos do município.

O prefeito Sérgio Reis destacou a emoção de participar de mais uma edição da Pega do Mastro e ressaltou o compromisso da gestão municipal com a preservação das tradições culturais de Lagarto. “Ver nossa cidade tomada pelo povo, pelas famílias, pelos grupos culturais e por tanta gente celebrando a nossa tradição é motivo de muito orgulho. A Pega do Mastro representa a essência do povo lagartense, a força da cultura popular e das nossas raízes. Temos trabalhado para fortalecer cada vez mais essa festa, garantindo organização, segurança e uma programação que valorize a nossa identidade cultural e também movimente a economia da cidade”, afirmou o prefeito.

O governador Fábio Mitidieri, que prestigiou o evento, também ressaltou a grandiosidade da festa e a importância cultural da manifestação para Sergipe. “É tradição e história. A gente vai renovando isso a cada ano e enxergando essa renovação quando vê jovens, crianças e adolescentes participando desse momento tão importante da cultura lagartense. Isso é muito entusiasmante, porque eu me vejo desde menino participando dos festejos juninos. E essa é uma grande abertura. Todo sergipano já está alegre, já está na expectativa de viver esse momento ímpar que é o período junino. E fico feliz também de poder fortalecer essa parceria com o prefeito Sérgio Reis, uma união entre Governo do Estado e Prefeitura que tem garantido importantes obras, investimentos e ações para Lagarto”, reiterou o governador.

Tradição

Para a população de Lagarto, participar da Pega do Mastro representa manter viva uma tradição familiar construída ao longo de décadas. O lagartense Herbert Vinicius, de 30 anos, acompanha a celebração desde a infância e frisou a relevância cultural do festejo para o município. “Desde os meus 8 anos participo da Pega do Mastro e hoje tenho orgulho de continuar essa tradição. É algo que faz parte da nossa história e da nossa cultura. A gente sai para buscar o mastro, retorna para plantar e mantém viva uma tradição centenária que representa muito para o povo de Lagarto”, contou.

Sua conterrânea Tauane Andrade de Santana também enfatizou a ligação afetiva da família com a tradição junina do município e a importância de manter viva a memória dos antigos baluartes da cultura popular lagartense. “Vivo essa tradição desde que nasci. Minha família é da região da Praça do Gomes e a gente carrega esse legado deixado por Seu Dedé Fogueteiro, que foi um dos grandes nomes da nossa cultura junina. Até hoje celebramos essa tradição em memória dele e de todas as famílias que ajudaram a construir essa história tão bonita da nossa cidade”, relembrou.

Além da valorização cultural, a festa representa oportunidade de geração de renda para dezenas de comerciantes e ambulantes que atuam durante o evento. A comerciante Gilza de França, por exemplo, que trabalha com venda de bebidas, afirmou estar otimista com a movimentação deste ano. “A expectativa é ótima. Ano passado já foi muito bom para a gente e este ano, espero que o Festival da Mandioca como um todo seja ainda melhor. A ideia é que a gente consiga vender mais e garantir uma renda extra”, disse.

A festa

A programação da Pega do Mastro teve início no sábado, 23, com o Forró do Mastro, realizado na praça Felino Fontes. O evento contou com apresentações de trios pé-de-serra e abriu o clima junino na cidade ao som do autêntico forró nordestino.

Já no domingo, o tradicional cortejo percorreu as ruas da cidade reunindo brincantes, grupos culturais e milhares de pessoas em uma grande celebração popular. A programação seguiu com os shows de Alcymar Monteiro e Nattan, que arrastaram o público pelas ruas da cidade, transformaram a abertura dos festejos juninos em um verdadeiro espetáculo de cultura, música e tradição.

“Hoje demos o pontapé inicial dos festejos juninos em Lagarto com uma das manifestações culturais mais tradicionais do nosso município. São mais de 100 anos de história da Pega do Mastro, uma celebração que mantém viva a nossa identidade cultural, fortalece o turismo e movimenta toda a economia local. Os hotéis estão lotados, a cidade cheia e toda a região reunida, vivendo esse grande momento da nossa cultura popular”, afirmou o secretário municipal de Turismo, Alex Dentinho.

Segurança

Para garantir a tranquilidade da festa, a Prefeitura de Lagarto montou um esquema especial envolvendo diversas secretarias e órgãos de apoio. A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop), por meio da Guarda Municipal e do Departamento de Transporte e Trânsito (DTTU), atuou durante todo o evento com ações de organização do trânsito, monitoramento e apoio à segurança do público. Além disso, a Polícia Militar de Sergipe também esteve presente, com um grande efetivo ao longo de todo o percurso.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também participou da operação com equipes de prontidão para atendimento aos participantes durante a programação, reforçando o suporte e a assistência ao público presente.

A Pega do Mastro integra a programação do Festival da Mandioca 2026, que terá, ao todo, 57 dias, com diversas apresentações culturais e shows musicais na sede e povoados.

Além do governador, também participaram do evento a vice-prefeita Suely Menezes; o deputado federal Fábio Reis; os deputados estaduais Ibrain Monteiro, Jorginho Araujo e Cristiano Cavalcante; o presidente da Câmara Municipal, vereador Washington da Mariquita; a presidente da Fames e ex-prefeita de Capela, Silvany Mamlak; as vereadoras Lívia Menezes e Manoela da Lagartense; além dos vereadores Josevaldo da Equoterapia, Anderson Silva e Carlos de Zezé de Avelino.

Fonte: Prefeitura de Lagarto