1ª Bienal do Livro de Lagarto acontece no próximo sábado, 22

No próximo sábado, 22 de outubro, será realizada a 1ª Bienal do Livro de Lagarto, no Colégio Estadual Abelardo Romero Dantas (Polivalente), das 08hs às 20hs.

De acordo com John Santos, um dos idealizadores do evento, a Bienal será um marco para a cultura lagartense. “Nós contaremos nesta primeira edição com a participação de escritores de pequeno e médio porte e será uma excelente oportunidade para quem quer ficar por dentro do mercado literal lagartense, sergipano”, adiantou.

Com entrada 100% gratuita, a 1º Bienal do Livro de Lagarto contará uma programação musical e atrações culturais sergipanas, além da exposição e lançamento de muitas obras literárias.