1ª Edição do Ver Mais Simão Dias será realizado em agosto

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Saúde, realizará a primeira edição Projeto Ver Mais Simão Dias no início do mês de agosto no município.

De acordo com cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, a reunião com pacientes acontecerá no dia 2 de agosto, às 9h, na quadra poliesportiva do Conjunto Centenário. Já as cirurgias serão realizadas nos dias 11, 12, 13 e 14 de agosto.

“Os pacientes que serão submetidos ao processo cirúrgico de catarata já foram previamente cadastrados pelo setor de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde”, ressaltou a gestão municipal.