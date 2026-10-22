Fala do presidente do PL sobre fechar Universidade Federal de Sergipe viraliza nas redes sociais

Declaração de Luizão Dona Trampi à Realce provocou uma série de críticas e reações de internautas.

Ganhou grande repercussão nas redes sociais uma declaração do presidente estadual do PL e deputado Luizão Dona Trampi sobre a possibilidade de fechamento da Universidade Federal de Sergipe (UFS), caso a instituição esteja formando ativistas políticos. A fala, concedida à Realce durante um recente ato pró-Flávio Bolsonaro (PL) no estado, provocou uma série de críticas entre internautas.

Na declaração que viralizou, Luizão endossou o posicionamento do vereador Lúcio Flávio (PL) e afirmou que não faria sentido manter uma universidade aberta caso estivesse formando apenas ativistas. “Ali a gente tem que formar médicos, professores, psicólogos. Se a faculdade só está servindo para formar ativista, não faz sentido ela estar aberta”, declarou.

O deputado também associou o ambiente universitário ao consumo de bebidas alcoólicas, drogas e comportamentos que classificou como “libertinagem”.

Nas redes sociais, internautas entraram no debate. “Verdade deputado”, disse um. “Esse é o presidente do PL em Sergipe…

Flávio está bem representado”, comentou outro. “Faço-lhe uma sugestão sincera: nunca é tarde para estudar, ampliar horizontes e conhecer outras realidades. Quem sabe essa experiência lhe permita olhar para a educação com uma perspectiva diferente?”, aconselhou um professor. “Nem sabia que tinha esse curso de ativista na UFS”, ironizou um usuário. Outro escreveu: “Agora pergunta se ele é formado ou frequenta cotidianamente a universidade pública?!”. “Falou o especialista em alguma coisa”, disse mais um.

Fonte: Revista Realce