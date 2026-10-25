Neste domingo de eleições, os eleitores enfrentam a necessidade de fiscalizar ativamente o processo democrático. Uma das situações mais críticas ocorre quando o cidadão chega à sua secção e o membro da mesa informa que o seu título de eleitor já consta como votado. Especialistas em direito eleitoral alertam que a conduta nos 15 minutos imediatamente a seguir dita se o caso será investigado pelas autoridades ou esquecido como uma mera falha.

Caso o eleitor se depare com esta situação, o protocolo legal exige que não abandone o local, pois sair sem registo formal faz com que seja considerado ausente.

Em vez disso, deve exigir que o presidente da mesa registe a ocorrência na Ata da Mesa Receptora, incluindo o seu nome, o número do título, a hora e a indicação clara de que compareceu, mas o sistema já registava o seu voto. Após assegurar e ler o que foi escrito, o cidadão deve pedir para verificar a assinatura ou impressão digital de quem votou no seu lugar no Caderno de Votação, podendo fotografar a página, uma vez que o telemóvel é proibido apenas na cabine de voto e não na secção geral. É também imprescindível solicitar a Declaração de Comparecimento, sem a qual não há prova legal de presença, o que pode gerar multas por ausência.

O Código Eleitoral determina ainda que, em caso de dúvida sobre a identidade, a decisão cabe ao juiz eleitoral e não aos membros da mesa, pelo que este deve ser acionado de imediato. Se existirem fiscais de partido presentes, devem ser chamados a testemunhar e a assinar a ata em conjunto.

No mesmo dia, o eleitor tem de apresentar queixa, registando um Boletim de Ocorrência na Polícia Federal ou numa esquadra civil pelo crime de votar no lugar de outrem, previsto no artigo 309.º do Código Eleitoral. Toda a documentação reunida — ata, fotografia e declaração — deve depois ser entregue no Cartório Eleitoral na segunda-feira.

Para reforçar a fiscalização e o apoio durante esta segunda volta, estão disponíveis canais de atendimento para reportar infrações em tempo real. O departamento jurídico da Federação Brasil da Esperança em Sergipe ativou um Plantão Jurídico destinado a eleitores e fiscais. Através do número de WhatsApp (79) 99895-5173, a população pode enviar informações do local, horário, fotografias e vídeos sobre diversas ocorrências, tais como compra de votos, boca de urna, distribuição de propaganda, problemas na secção de voto, transporte irregular de eleitores, coação ou impedimento da atuação de fiscais. A organização reforça que, em situações de emergência que exijam a intervenção imediata das autoridades policiais, os cidadãos devem ligar diretamente para o 190.