Idoso de 73 anos é socorrido após sofrer mal súbito em Lagarto

Na manhã desta segunda-feira, 09, um idoso de 73 anos foi socorrido após sofrer um mal súbito no Mercado Municipal José Correa Sobrinho, região da feira de Lagarto.

Uma equipe do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos de Lagarto (DTTU) foi acionada para prestar socorro à vítima.

Ao chegar ao local, os agentes identificaram o idoso e iniciaram os primeiros socorros. Um dos integrantes da equipe, que é enfermeiro, prestou os primeiros atendimentos, adotando os cuidados necessários até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).