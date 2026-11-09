Lagarto será sede da Sergipe é Varejo entre 03 e 06 de dezembro

A cidade de Lagarto será sede de mais um grande evento voltado para o empreendedorismo. A Sergipe é Varejo, Feira Sebrae do Comércio Sergipano, acontecerá entre os dias 03 e 06 de dezembro de 2026.

A Sergipe é varejo será a 1° feira do Comércio Sergipano que conectará pessoas, impulsionará negócios e fortalecerá o desenvolvimento da nossa economia em festejos natalinos.

O evento que é voltado para o empreendedor, será realizado no estacionamento do Centro Sul Shopping, em Lagarto.

De acordo com o Sebrae, essa é a oportunidade do empreendedor divulgar sua marca, apresentar seus produtos, conquistar novos clientes, ampliar suas vendas e fazer conexões com outros empreendedores da região.

Os interessados em participar desta grande feira devem entrar em contato com o Sebrae para garantir seu espaço.

O estande conta com um Investimento de R$ 500,00, que pode ser parcelado em até 10 vezes.

Nesta segunda-feira, 09, foi realizado o lançamento do evento na sede do Sebrae, em Lagarto. O evento reuniu autoridades locais e empreendedores da região.