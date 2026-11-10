Iguá comunica interrupção no abastecimento de água em Lagarto e região

A Iguá Sergipe informou que nesta quarta-feira, 11, poderá haver interrupções no abastecimento de água nos municípios de Lagarto e nas sedes de Riachão do Dantas e Simão Dias para a realização de uma intervenção para melhorias no sistema de distribuição.

De acordo com a empresa, a previsão é que os serviços sejam concluídos às 21h.

“Após a finalização da manutençao, o abastecimento sera restabelecido gradualmente em até 48 horas, podendo haver variações no tempo de normalização entre as localidades, conforme as características da rede de distribuição” informou a Iguá.