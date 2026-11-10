logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Iguá comunica interrupção no abastecimento de água em Lagarto e região

agua

A Iguá Sergipe informou  que nesta quarta-feira, 11, poderá haver interrupções no abastecimento de água nos municípios de Lagarto e nas sedes de Riachão do Dantas e Simão Dias para a realização de uma intervenção para melhorias no sistema de distribuição.

De acordo com a empresa, a previsão é que os serviços sejam concluídos às 21h.

“Após a finalização da manutençao, o abastecimento sera restabelecido gradualmente em até 48 horas, podendo haver variações no tempo de normalização entre as localidades, conforme as características da rede de distribuição” informou a Iguá.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next