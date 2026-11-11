Sérgio Reis paga dívidas deixadas pela gestão de Hilda Ribeiro e avança na reconstrução de Lagarto

Mesmo diante de um passivo milionário atribuído à gestão da ex-prefeita Hilda Ribeiro, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, afirma que vem conseguindo reorganizar as finanças municipais e executar um conjunto de investimentos para reconstruir a cidade. Segundo o gestor, a administração anterior deixou R$ 80 milhões em dívidas com fornecedores, R$ 220 milhões em débitos previdenciários e R$ 20 milhões em pendências salariais com servidores.

Em resposta a críticas divulgadas nas redes sociais, Sérgio destacou que sua administração já quitou R$ 50 milhões em dívidas herdadas, regularizou pendências que mantinham o município em cadastros de inadimplência e pagou R$ 20 milhões referentes a obrigações com servidores. O prefeito também ressaltou os avanços na pavimentação de ruas, recuperação de estradas vicinais, construção de unidades de saúde e ampliação dos investimentos na educação, com reconhecimento nacional de avanço na alfabetização, por meio de selo Prata do Ministério da Educação.

Entre as ações citadas estão a construção de três Unidades Básicas de Saúde (UBS), um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), uma creche e a implantação de uma policlínica, além de 70 quilômetros de melhorias em estradas vicinais. Sérgio também destacou a antecipação dos salários e do décimo terceiro dos servidores municipais, prevista para novembro, como medida para valorizar o funcionalismo e movimentar a economia local.

Para o prefeito, os resultados demonstram que é possível enfrentar as dificuldades financeiras herdadas e, ao mesmo tempo, manter os investimentos e a prestação dos serviços públicos à população.