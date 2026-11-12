Bancada federal sergipana aprova emenda de R$ 22 milhões para projeto de modernização da UFS

Aprovada por unanimidade, a emenda é resultado da articulação institucional entre a Universidade e a Fapese para viabilizar melhorias na infraestrutura do Campus de São Cristóvão.

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese) conquistaram uma importante aprovação para o fortalecimento da infraestrutura universitária. A bancada federal sergipana aprovou, nessa quarta-feira, 11, por unanimidade, uma emenda parlamentar no valor de R$ 22 milhões destinada à execução do projeto de modernização da Universidade.

A aprovação em Brasília, durante reunião da bancada, e após agendas institucionais da UFS e da Fapese com parlamentares federais de Sergipe. O encontro teve como objetivo apresentar as demandas prioritárias da Universidade e articular o apoio da bancada para a captação de recursos voltados à manutenção, recuperação e modernização da infraestrutura da Universidade.

A agenda contou com a participação do reitor da UFS, professor André Maurício Conceição de Souza, da presidente da Fapese, professora Maíra Bittencourt,e do diretor de Projetos da Fundação, Pábulo Henrique. Durante as reuniões, foi apresentada a dimensão da universidade pública, a importância de sua estrutura para o funcionamento da instituição e a necessidade de investimentos para garantir a continuidade das atividades acadêmicas.

A proposta apresentada à bancada federal de Sergipe prevê a aplicação integral dos R$ 22 milhões em dez frentes de intervenção, contemplando a recuperação de coberturas, vias internas, salas de aula, auditórios, sanitários, Biblioteca Central e outros espaços de uso coletivo. A iniciativa busca melhorar as condições de segurança, acessibilidade e utilização dos ambientes, beneficiando estudantes, professores, técnicos administrativos e a comunidade que utiliza os serviços da Universidade.

Para o reitor André Maurício, a articulação com os parlamentares é fundamental para assegurar condições adequadas ao funcionamento da Universidade e preservar a qualidade dos serviços oferecidos à população sergipana.

“Investir na infraestrutura da UFS é investir diretamente na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Temos uma universidade com uma dimensão muito expressiva e que atende milhares de estudantes, além de desenvolver pesquisas e prestar serviços essenciais à sociedade. Precisamos garantir que os espaços acompanhem essa realidade. Por isso, estamos buscando o apoio da bancada federal para viabilizar intervenções necessárias e assegurar melhores condições para toda a comunidade acadêmica”, destaca o reitor.

Infraestrutura universitária e desafios orçamentários

A solicitação de recursos considera a dimensão e a relevância da estrutura da UFS. Com mais de quatro décadas de funcionamento, somente a Cidade Universitária de São Cristóvão possuía, em 2024, 165,8 mil metros quadrados de área construída e concentrava aproximadamente dois terços da área de salas de aula da instituição. Em julho de 2025, o campus registrava 17.800 estudantes de graduação, conforme dados do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2026–2030.

Esse cenário contrasta com a redução dos recursos destinados ao funcionamento e à infraestrutura da Universidade. Entre 2014 e 2025, o orçamento da UFS para essas áreas, excluídas as despesas com pessoal, perdeu 44,2% do poder de compra. Em valores atualizados para dezembro de 2025, a dotação de 2014 equivaleria a R$ 356 milhões. Entretanto, a Universidade encerrou 2025 com R$ 198,7 milhões, uma diferença de R$ 157,3 milhões em relação àquele patamar.

A restrição também atingiu os investimentos em obras e modernização. Segundo o Relatório de Gestão 2025 da UFS, a dotação destinada a investimentos terminou o exercício mais de 25% abaixo do valor inicialmente autorizado, limitando a capacidade de realizar intervenções estruturais com recursos do orçamento regular.

Fapese fortalece articulação para viabilizar projetos estratégicos

A participação da Fapese na agenda reforça o papel da Fundação como parceira estratégica da Universidade na estruturação, gestão e viabilização de projetos de interesse público. A atuação conjunta busca aproximar as demandas institucionais das oportunidades de financiamento, contribuindo para transformar necessidades identificadas em iniciativas tecnicamente estruturadas e passíveis de execução.

Para a presidente da Fapese, professora Maíra Bittencourt, a aproximação com os representantes da bancada federal é uma oportunidade de fortalecer o diálogo institucional e ampliar as possibilidades de investimento na universidade pública.

“A Fapese tem um papel importante na construção de pontes entre as instituições públicas, os agentes financiadores e as oportunidades de desenvolvimento. Estar ao lado da UFS nessa agenda é reafirmar nosso compromisso com a universidade pública e com a busca de soluções que permitam transformar recursos em benefícios concretos para a sociedade. A recuperação da infraestrutura universitária é também um investimento na ciência, na formação profissional e no futuro de Sergipe”, afirma Maíra.

Com a iniciativa, UFS e Fapese reforçam a importância da cooperação institucional para preservar o patrimônio público, fortalecer a educação superior e garantir que a infraestrutura da Universidade acompanhe as necessidades de sua comunidade e da sociedade sergipana.