HOS inaugura nova estrutura em Lagarto e amplia serviços oftalmológicos

O Hospital de Olhos de Sergipe (HOS) inaugurou a nova estrutura de sua unidade em Lagarto. Com instalações mais amplas, maior capacidade de atendimento e novos serviços, o hospital passa a oferecer melhores condições de assistência oftalmológica à população do município e de cidades vizinhas. A ampliação também facilita o acesso a serviços especializados, reduzindo a necessidade de deslocamento até Aracaju.

A inauguração acompanha o crescimento da procura por atendimento oftalmológico na região. Para atender a essa demanda, o HOS transferiu sua unidade de Lagarto para um novo prédio, localizado na mesma rua do endereço anterior. O imóvel conta com pavimento térreo e primeiro andar, oferecendo mais espaço para consultas, exames e acompanhamento médico.

“Hoje, recebemos pacientes de municípios sergipanos como Simão Dias, Pedrinhas e Arauá, além de cidades como Paripiranga e Fátima, na Bahia, e Piranhas, em Alagoas. Essa demanda crescente demonstra a importância da unidade para além de Lagarto. O espaço anterior já não comportava adequadamente o volume de atendimentos e a diversidade de serviços que desejávamos oferecer. Por isso, decidimos investir em uma estrutura maior, capaz de acompanhar as necessidades da população”, explica Camilla Rocha, diretora geral do HOS.

Ampliação dos serviços

Na unidade de Lagarto, os pacientes têm acesso a consultas com médicos de diferentes subespecialidades da oftalmologia, como Glaucoma, Catarata, Retina, Córnea e Plástica Ocular. O atendimento é realizado pelo mesmo corpo clínico que atua nas unidades do HOS em Aracaju, permitindo que moradores do interior sejam acompanhados pelos especialistas que também atendem na capital.

Com a nova estrutura, o HOS também ampliou a oferta de exames oftalmológicos, fortalecendo os serviços de diagnóstico e acompanhamento de doenças oculares. Entre os procedimentos disponíveis estão Topografia, Biometria, Ultrassonografia, Lotmar, Microscopia Especular, Paquimetria e Campo Visual, além de avaliações realizadas em consultório.

Outra novidade é a implantação do Centro de Adaptação de Lentes de Contato, que oferece avaliação, orientação e acompanhamento especializado para o uso seguro de lentes. A unidade também passou a contar com um setor de orientação cirúrgica, destinado a esclarecer dúvidas e prestar suporte aos pacientes com indicação para procedimentos.

“Estamos oferecendo à população de Lagarto e de toda a região uma experiência de atendimento mais completa e mais confortável. Nosso objetivo é ampliar o acesso à oftalmologia especializada e permitir que cada vez mais pessoas encontrem no HOS o cuidado de que precisam”, afirma Michelle Oliveira, coordenadora de Marketing do hospital.

Tradição na assistência oftalmológica

Fundado pelo Dr. Mário Ursulino, o Hospital de Olhos de Sergipe é o único do estado com acreditação ONA Nível 1, certificação que reconhece padrões de qualidade e segurança nos processos assistenciais. A instituição também integra a Vision One, rede nacional de atendimento oftalmológico.

Atualmente, o HOS conta com quatro unidades em Sergipe, sendo três em Aracaju, nos bairros Jardins, São José e Centro, e uma em Lagarto. A instituição reúne profissionais de diferentes subespecialidades oftalmológicas e atende mais de 30 convênios de saúde.

Atendimento em Lagarto

O HOS Lagarto está localizado na Rua Josias Correia Fontes, 32, Centro, na mesma rua onde funcionava anteriormente. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h30.

Informações e agendamentos podem ser realizados pelo telefone e WhatsApp (79) 3212-0800.