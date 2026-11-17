Na última segunda-feira, 26, uma mulher identificada como Taciane Rodrigues Xavier, 32 anos, morreu após apresentar um mal-estar na feira livre de Lagarto. Ela chegou a ser socorrida e foi encaminhada à Clínica de Saúde Maroto, mas infelizmente veio a óbito no local.

A prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto, divulgou uma nota informando que a paciente chegou à unidade de saúde sem apresentar resposta aos estímulos. Ela foi imediatamente encaminhada à sala de estabilização, mas infelizmente não resistiu.

“A paciente recebeu atendimento da equipe médica e de enfermagem, que realizou manobras de reanimação durante aproximadamente 40 minutos. Apesar de todos os esforços dos profissionais, infelizmente, não foi possível reverter o quadro, sendo constatado o óbito” informou a Secretaria de Saúde de Lagarto.