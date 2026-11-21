Na manhã deste sábado, 21, um acidente foi registrado na Rodovia SE-170, nas proximidades do Hospital de Amor, em Lagarto.

Segundo informações, um veículo, modelo Chevrolet Corsa Sedan, acabou saindo da pista e colidiu contra um poste de energia. Com o impacto, um outro poste também foi atingido e um incêndio foi provocado às margens da rodovia.

Felizmente, foram registrados apenas danos materiais. Os três ocupantes do veículo, uma mulher, uma criança e uma adolescente não ficaram gravemente feridas.