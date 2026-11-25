Nesta quarta-feira, 25, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) divulgou o vídeo de um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na Rodovia SE-270, em Lagarto. O material divulgado pelo órgão tem como objetivo alertar os condutores sobre as manobras e os limites de velocidade.

De acordo com o BPRv, antes de entrar em uma via, fazer uma conversão ou mudar de direção, o condutor deve sinalizar com antecedência. O uso da seta permite que os demais condutores antecipem seus movimentos e reajam com segurança.

“Nas curvas, reduza a velocidade antes de iniciar a manobra. Evite frear bruscamente ou realizar movimentos repentinos. A velocidade incompatível com a curva pode provocar a perda de controle do veículo e aumentar o risco de colisões” alertou o BPRv.