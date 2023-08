22ª Parada LGBT+ de Sergipe terá a cantora Wanessa em Aracaju

A cantora Wanessa Camargo será a principal atração da 22ª Parada LGBT+ de Sergipe. A festa acontecerá no dia 27 de agosto, a partir das 13h, na Orla de Atalaia. Com o tema “Movimento por melhores políticas públicas”, o evento chama a atenção da sociedade e do poder público sobre a importância de enfrentar a violência e garantir direitos e cidadania para a população.

Hoje, a Parada é a maior manifestação de rua de Sergipe e faz parte do calendário cultural de Aracaju, sendo realizada pela ONG ASTRA LGBTQIA+, em parceria com entidades do movimento social.

A expectativa para 2023 é que o evento reúna cerca de 100 mil pessoas para cobrar políticas públicas de visibilidade e inclusão para a comunidade LGBTQIA+, além de movimentar também o turismo da cidade.

A programação conta ainda com shows de artistas locais, que acontecerão no palco (Sobre)Viver. Localizado no estacionamento da Passarela do Caranguejo, o palco contará com apresentações de cantores, performances de drag queens e grupos de dança, que acontecerão até a saída dos trios elétricos na avenida.

Esse ano, o trio principal será levado pela cantora, compositora, atriz e apresentadora Wanessa Camargo. Dona de hits como “O amor não deixa”, “Apaixonada por você”, “Eu posso te sentir” e “Shine it On”, a artista tem mais de duas décadas de carreira e acumula dez álbuns e dois DVDs, além de colaborações e premiações. Wanessa já vendeu dois milhões de discos e recebeu diversos prêmios, entre eles, Prêmio Multishow de Música Brasileira, DJ Sound Awards, Meus Prêmios Nick, além de ter sido indicada ao MTV Video Music Brasil. Recentemente, lançou o projeto “Livre”. Segundo a cantora, os lançamentos trazem uma cronologia de sua vida amorosa nos últimos anos.

Seminário Estadual de Direitos e Cidadania LGBTI+

A ASTRA LGBTQIA+ anuncia também o 14º Seminário Estadual de Direitos e Cidadania LGBTI+, que reúne lideranças locais e nacionais para sugerir e traçar estratégias no combate à LGBTfobia e na garantia de direitos. A primeira secretária da ASTRA, Maria Eduarda Marques, chama atenção para a importância política do seminário dentro da programação da Parada. “Militantes e convidados/as/es tem a oportunidade de levar provocações aos seus respectivos municípios e a cobrança de políticas públicas mais efetivas para nossa população”, ela explica. “Assim, nós mostramos que a parada também é um momento de capacitação política”.

O evento acontece nos dias 25 e 26 de agosto e marca também o encerramento do Circuito do Orgulho 2023. A tradicional programação de atividades tem o objetivo de desmistificar preconceitos e conscientizar a população sobre temas ligados à cidadania, direitos humanos e sexualidade.

O Circuito do Orgulho foi criado em 2003 e tem se estabelecido como um importante espaço de diálogo e afirmação das pautas LGBT+. Ao longo do mês de agosto, a edição trouxe apresentações de entidades parceiras por meio de debates, rodas de conversas, exibições de filmes e oficinas de vivência, além de prestar homenagens a personalidades aliadas ao movimento.

Fonte: Ascom/Astra LGBTQIA+