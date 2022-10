27° Campeonato Sergipano de Karatê acontece neste sábado

Acontecerá no próximo sábado, 08, o 27° Campeonato Sergipano de Karatê Interestilos, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

O evento contará com 180 atletas, de 12 clubes, e retorna após dois anos de paralisação por conta da pandemia de Covi-19. Além disso, servirá de preparação para o Campeonato Nacional de Karatê que acontece no próximo ano, em Aracaju.

O 27° Campeonato Sergipano de Karatê Interestilos será realizado a partir das 9h, na quadra do Ginásio de Esportes do Colégio São Lucas, em Socorro e tem a chancela da Federação de Karatê Interestilos de Sergipe (FKISE) e supervisão da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos do Brasil (CKIB).

Fonte: Globo Esporte SE