28ºBC realiza exercício militar na cidade de Lagarto

O 28º Batalhão de Caçadores, sediado em Aracaju, está realizando um exercício militar de aperfeiçoamento, no município de Lagarto. A ação, iniciada na última terça-feira, 13, será concluída nesta quinta-feira, 15.

Intitulado “Adestramento de Reserva Mobilizável”, o exercício militar compõe o cronograma de instrução do Batalhão e conta com vasta programação, que inclui atendimentos médicos e odontológicos.

1 de 4

Parte dos trabalhos foram acompanhados pela prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, que saudou a tropa na Praça do Forródromo e, posteriormente, acompanhou uma apresentação musical na Praça do Filomeno Hora.

“Desde já, quero agradecer o Tenente Coronel Leandro César Pimentel e o 1º Sargento Wilton Silva do nosso TG 06-015 e a todos os militares participantes. Muito feliz e honrada com suas presenças. Contem sempre com a Prefeitura de Lagarto”, comentou a gestora.