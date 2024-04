29ª Corrida Rústica de Lagarto: Entrega dos Kits acontecerá na manhã do domingo, 14

No próximo domingo, 14, os atletas inscritos na 29ª Corrida Rústica de Lagarto poderão realizar a retirada dos kits do corredor. A distribuição que acontecerá no Balneário Bica tem início às 9h e vai até as 13h.

Os participantes devem estar atentos aos documentos necessários para a retirada dos kits. Além do comprovante de inscrição, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Para certas categorias, como servidor público, corredor lagartense e PCD, será exigida a apresentação de documentos adicionais, conforme o regulamento estabelecido.

Para aqueles que precisam fazer alterações na titularidade de seus kits, haverá a oportunidade de realizar esse procedimento no mesmo dia da distribuição. Com a corrida se aproximando, a expectativa e a ansiedade só aumentam entre os participantes, que se preparam para mais um emocionante evento esportivo em Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto