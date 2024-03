29ª Corrida Rústica de Lagarto: Prefeitura reabre inscrições com 500 novas vagas para atletas lagartenses

Boas notícias para os amantes do esporte em Lagarto! Devido à grande demanda e ao entusiasmo da nossa comunidade, anunciamos a reabertura das inscrições para a 29ª Corrida Rústica de Lagarto, com a disponibilização de mais 500 vagas exclusivas para atletas lagartenses.

Este lote extra de inscrições estará disponível para todos os residentes em Lagarto a partir das 19h de hoje, dia 25. Esta é uma oportunidade imperdível para aqueles que ainda não garantiram sua participação neste evento esportivo que celebra o aniversário da nossa cidade.

Para se inscrever, basta acessar o _site oficial prefeitura_ e seguir as instruções. Corra para garantir sua participação, pois as vagas são limitadas. Contamos com a sua presença para tornar este evento ainda mais especial!