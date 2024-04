2ª Edição da Bienal do livro acontece nos dias 24 e 25 de Maio em Lagarto

O momento tão aguardado esta finalmente está chegando: a 2ª edição da Bienal do Livro Lagarto já tem data marcada — Serão dois dias emocionantes, 24 e 25 de maio, repletos de atividades diversas que prometem enriquecer ainda mais a sua paixão pela leitura e pela cultura.

Haverá lançamentos de livros imperdíveis, exposição do artesanatos, oficinas especializadas e rodas de conversa enriquecedoras, certificadas pela renomada Universidade Federal de Sergipe.

Além disso terá exposições de fotografias inspiradoras com imersão no universo da fantasia com o desfile de cosplay.

O evento será no Campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe. E as inscrições podem ser realizadas a partir do dia 1° de maio, totalmente gratuitas através do site:

bienaldolivrolagarto.com.br